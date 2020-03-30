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أخبار البلد

وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:19 م
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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محمد الاسكندرانى
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالجيزة، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول بهضبة أهرامات الجيزة، وذلك استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ، حيث استمع الوزير من الطبيب المقيم في الفندق والمتخصص في الميكروبولوجى، الي شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أيضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

ثم توجه الدكتور العناني، إلى منطقة آثار الجيزة لمتابعة استكمال أعمال التعقيم والتطهير بالمنطقة، حيث يتم تعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول وتلك الموجودة أمام هرم خفرع. 

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
وزير السياحة والاثار يتفقد عمليات تطهير الفنادق و منطقة ابوالهول ..صور
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