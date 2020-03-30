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أخبار البلد

وزير النقل في مترو الشهداء والقطارات قبل حظر التجوال .. فيديو وصور

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:08 م
وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير
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أحمد أبوشوشة
فاجأ وزير النقل المهندس كامل الوزير في تمام الساعة ٥.٣٠ مساء اليوم العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق حيث تابع الوزير انتظام حركة  قطارات المترو وشاهد مرور القطارات بدءا من الفترة من ٥.٣٠ مساء وحتى الساعة 6.20 مساء وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.


واطمأن الوزير على عدم تكدس الركاب خاصة بعد الدفع بـ 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطارا  بدلا من ٣٤  قطارا بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطارا بدلا من ٢٢ قطارا بزيادة ٥ قطارات وتشغيل ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين و تقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق.
 

كما أصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو.


وبعدها اتجه الوزير إلى محطة مصر حيث توجه إلى أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب.


وتوجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية اطمأن على نظافتها ووجه مسئولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطارا 983و987  وكذلك المتابعة الدقيقة لجداول تشغيل القطارات خاصة بعد أن قامت السكة الحديد  بتشغيل ٢٨ قطارا إضافيا علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة.
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