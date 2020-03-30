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أخبار العالم

تعرف على نتيجة فحص كورونا لـ نتنياهو وأسرته

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:39 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
كشف أوفير جندلمان، مستشار بنيامين نتنياهو لشئون الإعلام العربي، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "جندلمان"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه خضع هو وطاقمه وأسرته لحجر صحي مؤقت، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين إلى حين الانتهاء من إجراءات التأكد من إصابتهم.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن خضوع نتنياهو وطاقمه لحجر صحي مؤقت جاء بعد الإعلان عن إصابة مستشارته لشؤون الكنيست ريفكا بالوخ بفيروس كورونا.

لكن مكتب نتنياهو استمر في إنكار التقارير يوم الاثنين عن اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي عليه لمدة أسبوع، مؤكدا أنه مؤقت.
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