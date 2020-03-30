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وزير المالية: 750 ألف مواطن يستفيدون من بدل المهن الطبية ..فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:01 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة هى الأكبر فى تاريخ مصر.

وأضاف "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه خلال وضع هذه الموازنة اتخذنا في الاعتبار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافةً إلى الاهتمام بالقطاع الصحي، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات المقدمة للصناعة من أجل توفير فرص عمل".

وأوضح أن تحسين مستوى المعيشة سيتم عبر عدة قرارات متعلقة بالعلاوة الدورية والحوافز، كما تمت زيادة الكادرات الخاصة من ١٠% إلي ١٢%، وتمت زيادة العلاوات، بحيث تصل الدرجة الثالثة إلي ٢٠٠ جنيه والثانية ٢٥٠ جنيها والأولى ٣٥٠ جنيها.

وأضاف أن أقل حد ٢٢٥ جنيها في العلاوة وذلك بالدرجة السادسة، منوها بأنه تمت زيادة ضريبة كسب العمل ووصلت إلي ١٦٠٠٠ بدلا من  ٨٠٠٠ جنيه، موضحا أن أي شخص راتبه ٢٠٠٠ جنيه في الشهر معفي من الضرائب.

وأكد أن هناك حملة ترقيات كبيرة سوف تبدأ من أول يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها حوالي ١.٥ مليار جنيه ، منوها بأن الرئيس وجه أيضا بضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات وتم عمل حسابها في الموازنة وسيتم صرفها بدءا من يوليو أيضا.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك 750 ألف مواطن سيستفيدون ببدل المهن الطبية وسيضاف إليهم أساتذة الجامعات.

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