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فن

نجل راغب علامة يوجه رسالة لجمهوره بعد تعرضه لحادث سير.. فيديو

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:44 م
راغب علامة ونجله
راغب علامة ونجله
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محمد نحلة
طمأن خالد نجل الفنان راغب علامة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير ونشر فيديو علي حسابه بـ"انستجرام".


وقال خالد: "لكل من يسألون عنى وعن صحتى ..الخبر مظبوط والحمد الله عدت على خير .. أنا بألف خير وما في ولا خدش ..شكرا ليكم". 


وكان خالد نجل الفنان راغب علامة تعرض لحادث سير، ونشر الإعلامي سعيد حريري صورا للحادث عبر حسابه وظهرت من خلاله السيارة وهي مقلوبة.


وكتب: "‫العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسًا على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك‬.

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