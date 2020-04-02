100 جنيه غرامة.. صحة النواب تحذر من إلقاء النفايات الطبية في الشوارع

علق النائب سامي المشد امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي طلب الاحاطة الخاص بضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.





معقبًا:" الخطر ليس التخلص من نفايات المستشفيات لان داخل كل مستشفي محرق خاص بها والمسئولون عنه متدربون علي اعلي مستوي ولكن الخطر الاول نفايات عامة الشعب وطرق التخلص من الادوات الطبية (الكمامة-الجوانتي ) المستخدمة بشكل يومي بطريقة غير صحيحة عن طريق القائها في الشوارع والذي يعرض العمال القمامة وباقي المواطنين للخطر.





وأكد "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انة بالفعل تم التواصل مع وزيرة البيئة ببيان رسمي لايجاد طرق متبادلة للتخلص من النفايات دون تعامل العمال معها والتواصل مع مؤسسات الاعلام لنشر التوعية السليمة للتخلص من تلك النفيات، موكدا أن المستشفيات الحكومية تتكفل بعلاج كل العاملين بها وطرق وقايتهم علي اكمل وجه.





وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية الي أن افضل الطرق للتخلص من تلك النفايات الطبية عن طريق الحرق للحفاظ علي صحة العاملين، لافتا أن الفيروس ينتشر سريعا عن طريق تلك الادوات اذا لم يتم التعامل معها بحظر شديد.





وطالب المشد باطلاق حملات توعية بجميع قنوات الاعلام والتلفزيون المصري وبالاخص في القري والنجوع بكيفة التخلص من تلك النفايات وكيفة التعامل مع المصابين وتطبيق القانون بفرض الغرامات المالية علي من يلقي هذه النفايات في الشارع المصري بغرامة تصل الي 100 جنيه.





والجدير بالذكر ان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.





وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطنين، حيث التكاتف بين جموع مؤسسات الدولة المصرية، والتعاون من أجل الحفاظ علي المواطنين وسلامتهم وصحتهم، وتطبيق الإجراءات الإحترازية الواجبة وعدم الاستهانة مثلما فعلت حكومات دول أخرى وانتشر الوباء فيها بنسب كبيرة.





وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه فى ضوء هذه الجهود التنفيذية، يبذل القطاع الطبي بمختلف مستوياته جهودا مماثلة بالمستشفيات التى تقدم الخدمات الصحية، من أعمال علاج وعزل وجميع الاحتياجات الصحية اللازمة، من خلال كل الأطقم الطبية بمستوياتها المختلفة، وهو ما لاقى إشادات كبيرة من كل قيادات الدولة المصرية، والمواطنين الذين أطلقوا عليهم جيش مصر الأبيض مع توفير العديد من سبل الدعم المعنوي والمادي.



