شيكو الثالث عشر.. هشام محمد يسخر من نفسه.. شاهد

شارك الفنان هشام محمد الشهير بشيكو جمهوره بصورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر شيكو بالصورة بشكل ساخر، وعلق عليها قائلا: شيكو الثالث عشر قاعد فاضي فعلا.





ويشارك شيكو في مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.





كانت اخر اعماله مسرحية عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.



