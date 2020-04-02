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أخبار العالم

2 مليون و500 ألف قرص كبتاجون.. السلطات السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات.. تفاصيل

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:19 م
السلطات السعودية
السلطات السعودية
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ميس رضا
أطاحت السلطات السعودية بعملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات التى تم تمريرها عبر ميناء جاف بالعاصمة السعودية الرياض.

وتمكّنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2,504,468) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا.


وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه عند القيام بإجراءات التفتيش على الشُحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص، حيث ضُبطوا جميعًا داخل المملكة.

وشدد النعيم على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكل أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر كل منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب؛ لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى الدعم اللا محدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة، وذلك بدعم كل المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.
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