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أخبار العالم

بلجيكا تسجل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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أ ش أ

أعلن المركز الوطني البلجيكي للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية، اليوم الجمعة، تسجيل 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم المركز إيمانويل أندريه - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 1275 حالة وأنه قد تجاوز حاجز الألف حالة منذ أمس.

كما تم تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا إلى 16770 حالة إصابة منهم 1205 في العناية المركزة. 

وأشار أندريه إلى أن الإجراءات المتخذة قد أدت إلى تباطؤ منحنى ارتفاع عدد الإصابات، وشدد على أن البلاد تتجه نحو الاستقرار محذرًا من أي توجه سريع للتراخي أو رفع إجراءات الحظر.

ونوه أندريه إلى أن المشافي المتخصصة بالتعامل مع حالات كوفيد 19 قد وصلت إلى 55 بالمئة من قدرتها الاستيعابية القصوى.
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