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فن

أول تعاون مع محمد رمضان.. شارع أيامي لـ حسن شاكوش تحصد 3.5 مليون مشاهدة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:07 م
حسن شاكوش - محمد
حسن شاكوش - محمد رمضان
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سعيد فراج - محمد نحلة
حققت أغنية "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش 3 ملايين و570 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم 1 أبريل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، فى أول تعاون بين «شاكوش» وبين الفنان محمد رمضان، وهى الأغنية الدعائية لـ مسلسل البرنس. 

"شارع أيامى" غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش وحصدت الأغنية 3 ملايين مشاهدة فى يومين. 

تقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..". 

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

يذكر أن احدث مسلسلات محمد رمضان "زلزال" كان فى شهر رمضان الماضى 2019، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.

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