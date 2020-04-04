Google تعتزم رفع الحظر عن إعلانات كورونا

تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، رفع الحظر عن الإعلانات المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، وذلك بعد أن اعترض على سياستها المشرعين الديمقراطيين الذي يخشون من أنها قد تعزز المعلومات الخاطئة من البيت الأبيض.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ستبدأ جوجل على مدار الأيام القليلة المقبلة، السماح "للهيئات الحكومية، والمستشفيات، ومقدمي الخدمات الطبية، والمنظمات غير الحكومية"، بعرض الإعلانات المتعلقة بالفيروس التاجي المستجد على منصاتها.





وكانت جوجل قد منعت منذ شهر فبراير الماضي، حظرًا معظم المعلنين غير الحكوميين من عرض الإعلانات المتعلقة بجائحة COVID-19، لخنق المنظمات التي تسعى لنشر معلومات مضللة أو الاستفادة من ذعر الناس حول فيروس كورونا.





ولكن وفقا لموقع Protocol، فقد ازداد قلق الديمقراطيين من أن الحظر الواسع سمح للبيت الأبيض بتعزيز رده على الوباء، ولكنه منع الديمقراطيين من انتقاده.





وصرح متحدث باسم جوجل: "بأن هذه السياسة مصممة لحماية المستخدمين، ومنع الإعلانات التي تحاول الاستفادة من الأحداث القصيرة المدى مثل الكوارث الطبيعية، الآن نحن نبحث عن طرق لدعم الإعلانات المحدودة المتعلقة بـ COVID-19 من المستشفيات، ومقدمي الخدمات الطبية، والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية".