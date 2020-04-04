4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين





أعلنت لجنة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، تسجيل 4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية





وحتى مساء الجمعة، سجل العالم مليونا و70 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد من تعافوا 226 ألفا مقابل أكثر من 56 ألف حالة وفاة.





ومنذ قليل، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الولايات المتحدة سجلت 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.



