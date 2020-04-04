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أخبار العالم

4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

السبت 04/أبريل/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت لجنة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، تسجيل 4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وحتى مساء الجمعة، سجل العالم مليونا و70 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد من تعافوا 226 ألفا مقابل أكثر من 56 ألف حالة وفاة.

ومنذ قليل، قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الولايات المتحدة سجلت 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية، في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.
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