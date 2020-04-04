حقيقة أم شائعة.. هل غسل الأنف بمحلول ملحي يقي من فيروس كورونا

بعد إعلان حمو بيكا عن مرضه بالكرون.. تعرف على الفرق بينه وبين الكورونا.. وهذه هي أعراضهما المختلفة.. ويجب الابتعاد عن بعض الأطعمة.. واكتشف أفضل الطرق للوقاية