حقيقة أم شائعة.. هل غسل الأنف بمحلول ملحي يقي من فيروس كورونا

يعيش العالم خلال هذه الأيام حالة من الهلع والفزع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم، لذا يبحث دائما الكثيرون عن طرق تعقيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وفى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد انتشرت الكثير من المعتقدات والمعلومات الصحية التى كان أغلبها غير صحيح.
وتداول البعض أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي له دور فعال فى الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن كشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمى، أنه لا توجد أي بيّنة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية أو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.