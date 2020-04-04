علاقات جنسية وخيانة.. حكاية 3 زوجات في عداد الموتى على يد أزواجهن بالجيزة

ثلاث جرائم بشعة شهدتها محافظة الجيزة خلال أيام قليلة.. كان العامل المشترك بينهما واحد "المتهم الزوج"، وأسباب القاتل تنوعت ولكنها انحصرت بين خيانة الزوجة والعلاقات الجنسية غير المشروعة، فبينهم من مارست الجنس بجواره على سرير الزوجية وهو نائم، وأخرى رفضت إعطاءه حقه الشرعي، والثالثة ضبطها في أحضان عشيقها.





باشرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل جزار لزوجته وعشيقها عقب ضبطهما في أحضان بعضهما داخل شقته بمنطقة العمرانية.





وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بالجيزة بوقوع جريمة قتل داخل شقة بمنطقة العمرانية، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين من الفحص والتحري وجود جثتين لربة منزل وبائع خضار وتمكنت مباحث العمرانية بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم مصطفي عبد الله رئيس المباحث من القبض على زوج القتيلة جزار 31 عاما، وملابسه غارقة بالدماء، وبحوزته سكين مدمّمة.





وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليها زوجة المتهم تبلغ من العمر 22 عاما، عثر عليها ترتدي ملابس داخلية وبها طعنتان بالصدر كما عثر على جثة أخرى لبائع خضراوات 24 عاما، عاري الجسد وتبين أنه مصاب بـ15 طعنة.





واعترف المتهم بقتل المجني عليهما وسرد تفاصيل الجريمة قائلا إن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل وفوجئ بزوجته في أحضان القتيل الثاني تقيم علاقة جنسية معه، فقتلهما.





تحفظت قوات الشرطة على المتهم حتى حضور النيابة العامة التي أجرت معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي القتيلين لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.





كما كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالوراق حيث تبين أن زوجها سدد لها طعنة بعدما شعر بها تمارس الرذيلة مع والده على ذات الفراش بينما قام أبيه بخنقها خشية قيامها بفضح علاقتهما، وألقت مباحث الوراق القبض علي المتهمين.





وباشرت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة عمرو عباس مدير النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين حيث أدلى المتهمان "الزوج والحما" باعترافات تفصيلية أمام محمد رفعت طلبة ومحمد رفعت خليفة وكيلا أول نيابة حوادث شمال الجيزة واعترف الزوج أنه توجد خلافات شبه مستمرة بينه وبين زوجته لاكتشافه سوء سلوكها حتي قام بتطليقها منذ 10 أيام ولكنه لم يتركها تغادر المنزل.





وأضاف المتهم أنه يقيم برفقة زوجته وأولادهما وأولاده من زوجة سابقة في شقة واحدة مع والده العجوز البالغ من العمر 70 عاما حيث ينام برفقة زوجته والأطفال في غرفة والغرفة الأخرى يقيم بها والده وبسبب الأمطار اضطر لترك غرفته والنوم وزوجته والأبناء برفقة والده على فراش واحد واستخدموا جميعهم غطاء واحد ليقيهم من البرد.





واستطرد المتهم في اعترافاته أنه استيقظ ليلا على أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فيصرخ والده ويحاول الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا إقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.





شرحت التحقيقات واعترافات المتهم أن الزوجة كانت مازلت على قيد الحياة وعندما حاولت التحدث والاعتراف لزوجها بعلاقتها مع حماها قام والد الزوج بلف شال حول رقبتها وخنقها حتى الموت، وصادف أن شاهدت إحدى الأطفال الجريمة وشهدت بإقامة المجني عليه وجدها علاقة جنسية وعندما شاهدهما الأب أنهي حياة زوجته.





فيما شرح المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور جريمته قائلا :رفضت تعطيني حقوقي الشرعية وحالها اتغير من ناحيتي مش عارف مالها وفي يوم الحادث طلبت منها حقوقي الشرعية لكنها رفضت فمسكت يد الهون وضربتها على دماغها .





بلاغا تلقته الاجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أفاد بمقتل عاملة نظافة بمنطقة بولاق الدكرور في ظروف غامضة، وعلى الفور وجه بسرعة كشف الملابسات.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لكشف الملابسات وشرحت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج القتيلة، عامل، في العقد الثالث من عمره بسبب مشاجرة على خلافات أسرية بينهما.





وانتقل إلى موقع الحادث فريق بحث بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، حيث تم العثور على جثة العاملة مصابة بجرح قطعي في الرأس وجروح في الوجه.





وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين القتيلة وزوجها أدت الى قيامه بضربها بـ "أيد الهون" على رأسها الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال، وتركها وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في أحد المحافظات لدى أحد أقاربه.





وعقب ضبطه اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، قائلا "مش عايزة تمارس معايا العلاقة الشرعية"، اتخانقت معاها مسكت فيا، ضربتها بـ أيد الهون على دماغها وأنا مش دريان ماتت.





تحرر المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.



