أول رد فعل لـ ريهام سعيد بعد سب ريم البارودي لها

نشرت المذيعة ريهام سعيد ، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام، بإحدى فقرات برنامجها الموقوف، علقت فيه على سبب غدر خاصة من عاشروهم الذين قاموا بأكل «العيش والملح» معهم، كأول رد فعل لها بعدما قامت الفنانة ريم البارودي بسبها.





اتعلموها بقي » في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها مع ريم البارودي، وقالت «ريهام» في الفيديو «في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر.. مش عشان يكون في بينكم عشرة.. وترجع ناس تسأل باعني ليه أو باعتني ليه ما هي جعانة». ووضعت ريهام سعيد ، عنوانًا للفيديو الذي نشرته «





كان ذلك بعدما، تداول رواد السوشيال ميديا، الساعات القليلة الماضية، مقاطع صوتية للفنانة ريم البارودي، وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد، أثناء محادثة على واتس آب مع أحد الأشخاص.









وقالت ريم البارودي، في التسجيلات، "أنا برقبة ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".







