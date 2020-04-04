تصل إلى 40 درجة..الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة، وبدأت هذه الموجة الحارة من أمس الجمعة، وهناك زيادة في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام اكثر من 6 درجات مئوية.





وتابعت الدكتورة ايمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن قد تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الى 35 درجة مئوية، وستستمر تلك الموجة الحارة طوال اليوم السبت، وتعاود في الانخفاض قليلا غدًا وتصل الى 31 درجة مئوية.

وأضافت أن ستنتهي تلك الموجة بداية من يوم الاتنين القادم وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أن هذه الموجه ستثير حركة الرياح على شمال البلاد وعلى القاهرة، وقد تصل الى حد العاصفة على مناطق من غرب البلاد.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على مدار اليومين وخاصة على البحر المتوسط وسيصل ارتفاع الأمواج من 3 الى 3.5 متر، ولذلك فهو غير مهيأ لعمليات الصيد والملاحة.

وان هناك زيادة بحوالى 10 درجات مئوية على محافظات الصعيد في جنوب البلاد، وقد تصل الى 38 و 40 درجة، ان من الممكن ان نخفف الملابس بشكل تدريجي لتجنب نزلات البرد، وان من الممكن ان نستقبل فصل الصيف مع منتصف شهر أبريل.