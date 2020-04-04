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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. وعاصفة ترابية تضرب البلاد

السبت 04/أبريل/2020 - 09:35 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وحار على الوجه البحري والقاهرة، يواجه ذلك عاصفة ترابية على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بالقاهرة الكبرى حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، والوجه البحري حار نهارا مائل للبرودة ليلا شوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة. 

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

وسيكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة. 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى
القاهرة 20 35
شبين الكوم 21 35
طنطا 20 34
دمنهور 21 34
الإسكندرية 19 31
بلطيم 18 32
مطروح 20 32
السلوم 22 33
سيوة 22 37
بورسعيد 19 29
دمياط 19 30
الزقازيق 18 31
الاسماعيلية 13 36
السويس 20 36
العريش 18 30
رفح 17 29

رأس سدر 20 32
نخل 14 34
نويبع 21 33
طابا 19 30
كاترين 13 27
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 23 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 20 35
بنى سويف 20 36
المنيا 19 36
أسيوط 19 36
سوهاج 20 36
قنا 21 37
الأقصر 21 37
أسوان 23 38
أبوسمبل 23 38
الوادى الجديد 20 36
شلاتين 21 36
ابو رماد 21 36
حلايب 22 37
رأس حدربة 22 37
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