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أخبار البلد

متى يرتدي المواطنون الملابس الصيفية.. الأرصاد تجيب

السبت 04/أبريل/2020 - 10:14 ص
الطقس الصيفي على
الطقس الصيفي على القاهرة
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نورهان خفاجي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ أمس، الجمعة، يستمر حتى غد، الأحد، بسبب تعرض البلاد لـ منخفض خماسيني تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سوف تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي لتصل إلى 27 درجة، بينما تصل اليوم إلى 35 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة غدا الأحد، 31 درجة مئوية، يصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على البلاد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون خلال هذا الأسبوع مستقرة، دون موجات ارتفاع في درجات الحرارة، بعد يوم الاثنين، القادم، حيث تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

ونصح محمود شاهين، المواطنين بعد تخفيف الملابس كليا خلال هذه الفترة، على أن يبدأوا في تخفيفها تدريجيا ولكن لا تصل إلى الملابس الصيفية الخفيفة، موضحا أنه بعد عيد الربيع من الممكن أن يبدأ المواطنون في ارتداء الملابس الصيفية.
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