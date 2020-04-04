الخسائر فادحة لكن المواطن أهم.. ماذا قال النواب عن الحظر الكامل في مصر؟

"الحظر الكامل موجود في الإجراءات القادمة ووارد لكن أتمنى ألا نصل له لأنه سترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة".. أثارت تصريحات وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، جدلا بين نواب البرلمان، حيث طالب البعض بتنفيذ القرار للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، فيما رفضه البعض حاليا بسبب خسائره الفادحة، فيما ذهب الرأي الثالث إلى تطبيقه في القرى والمناطق المصابة.





في البداية، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أزمة كثافة المواطنين في ساعات النهار وتكدس المواصلات، ليست مقتصرة على الموظفين فقط، بل تشمل الجميع، مطالبة بمد ساعات الحظر لتصبح 24 ساعة بدلا من 11 ساعة فقط.





وأكدت "درويش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تطبيق هذا القرار في الفترة الحالية بهدف وقاية وحماية المواطنين لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى استهتار البعض بالأزمة بنوع من اللامبالاة والتهوين "فيه ناس واخده الموضوع ببساطة وبتنزل من البيت على الفاضي ويسلموا على بعض بالأحضان والقبلات".







تطبيقه تدريجيا





بدوره قال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، إن الحظر الكامل أمر وارد في حالة زيادة عدد الإصابات وتخطيها الألف حالة، وعدم التزام المصريين بإجراءات الحكومة الاحترازية والحظر الجزئى المطبق حاليا، مؤكدًا أن تطبيق القرار من عدمه مرهون بالتزام الشعب المصري وتحمله المسئولية.







وأشار النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تطبيق الحظر الكامل تدريجيا في المناطق غير ملتزمة أو الأكثر إصابة بالفيروس، مؤكدا أن القرار ليس من السهل تطبيقه نظرا الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يسببها القرار حال تطبيقه.





القرار للمصريين







فيما طالب النائب محمد فرج عامر، من جميع المصريين فى كل مكان داخل مصر بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى خلال هذه الأيام الفاصلة فى المواجهة مع فيروس كورونا بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج ابدا الا للظروف القهرية مؤكدا ان المواجهة مع كورونا لن تتم إلا من خلال تطبيق الحظر الكامل مننا جميعا على أنفسنا.









انضم له في الرأي النائب أشرف رشاد عثمان، بالتأكيد على ضرورة التكاتف المجتمعي لعبور هذه الأزمة غير المسبوقة، وهي إجراءات تتكامل مع جهود الدولة المختلفة لتقليل آثار الوباء وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية، مطالبًا بفرض حظر كامل على بعض القرى التي ظهرت بها حالات إصابة وعزلها بالكامل حتى لا يتفشى المرض.





وصرح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بأنه إذا لم يتحمل المواطن مسئوليته بنسبة 100٪ فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا: "هناك دولا استهترت بالأزمة وأصبح لديها آلاف الضحايا الآن، وأدعو الله ألا نصل للحظر الكامل.. الحظر الكامل موجود فى الإجراءات القادمة ووارد متمنيا ألا نصل له لأنه سترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، وأن التوجيه الرئيسى هو التفكير فى صحة المواطن".



