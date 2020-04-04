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حوادث

مصرع طفل سقط أسفل عجلات سيارة نقل بأسوان

السبت 04/أبريل/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل بناحية الناصرية الوسطى بدائة قسم ثان أسوان .

 

وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان أسوان يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع الحادث .

 

وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة الفحص والإنتقال حيث تبين أنه أثناء قيام الطفل ح.ح 7 سنوات ، ومقيم بمحل البلاغ باللهو أمام مسكنه .

 

فقد قام الطفل بالتعلق بمؤخرة السيارة رقم 2164 نقل أسوان قيادة ح.م 34 سنة – سائق ، ومقيم بمنطقة الصدرية بدائرة القسم وأثناء رجوع السيارة للخلف إنزلقت قدم الطفل وسقط أسفل عجلات السيارة الخلفية مما أدى إلى وفاته في الحال ، وتم نقلة لمشرحة مستشفي  أسوان العمومية .

 

وبسؤال كلًا من قائد السيارة ووالد الطفل أيد ما جاء بالفحص ولم يشتبة في الحادث جنائيًا ، فيما  ورد تقرير مفتش الصحة والذى أفاد بأن سبب الوفاة تهشم بعظام الجمجمة وسجحات بالذراع الأيمن والصدر  ولا توجد بها شبهة جنائية .

 

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