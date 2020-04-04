عقب ظهور حالتي إصابة بكورونا.. غلق جمرك المطور بميناء الإسكندرية 14 يوما ..صور

قررت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، غلق جمرك المطور بميناء الإسكندرية لمدة 14 يوما.

جاء قرار الإدارة بإغلاق الجمرك بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد لمستخلص والأخرى لموظف.





وقامت هيئة الميناء بأعمال تعقيم وتطهير لمختلف أنحاء الميناء والمباني المختلفة فيه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





كانت مديرية الشئون الصحية قررت خلال الأسبوع الماضي، إغلاق مستشفى طوسون للتأمين الصحي، ومعمل مستشفى شرق المدينة وهي أحد مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة علاوة على معمل أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بمنطقة العصافرة، لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات لمصابين فيها.

