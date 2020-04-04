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رياضة

حكايات المحترفين.. قصة رسالة واتساب أجلت انتقال محمد صلاح إلى ليفربول 3 سنوات

السبت 04/أبريل/2020 - 04:22 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
"حكايات المحترفين" هي سلسلة يستعرضها موقع صدى البلد، عن أبرز وأصعب وأطرف المواقف التي واجهت اللاعبين المحترفين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا.

حكاية اليوم، تدور حول واحد من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر وهو محمد صلاح أبرز لاعب في تاريخ مصر، وأحد أشهر لاعبي العالم في الوقت الحالي.

محمد صلاح يحكي قصة رسالة واتساب تسبب في تغيير مستقبله:

كنت لاعبا في بازل " موسم 2014"، وكنت قريبا جدا من الانتقال إلى صفوف نادي ليفربول.

فوجئت  أن جوزيه مورينيو " المدير الفني لفريق تشيلسي وقتها"، اتصل بي ولم أرد، وترك لي رسالة بضرورة التواصل معه.

كانت عائد من سويسرا إلى مصر، لقضاء أجازة، ولم أسدد فاتورة الهاتف وقتها، ولم أدرك ماذا أفعل، هل أطلب من صديقي أن يرن على مورينيو ويخبره بالاتصال بي مرة آخرى!.

لكن لحسن الحظ أنني كنت أجيد اللغة الإنجليزية، تركت له رسالة على واتساب، ليرن علي بعدها، ويخبرني برغبته في تواجدي معه في تشيلسي.

أعتقد أن مكالمة مورينيو كان لها دور كبير في تغيير وجهتي من ليفربول إلى تشيلسي.

وبدأ محمد صلاح مسيرته الكروية في قطاع ناشئي نادي المقاولون العرب في عام 2006، وانتقل إلى بازل في 2012،  ثم إلى تشيلسي في 2014 بعد فترة تألق مع سويسرا، ثم إعارة إلى فيورنتينا في 2015، لينتقل بعدها إلى روما بعد 6 أشهر، وأخيرا ليفربول في صيف 2017. 

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