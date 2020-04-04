محمد صلاح يحصل على الجنسية الإنجليزية بعد إقامته 5 سنوات في إنجلترا

أكد إبراهيم هلهول، المدرب المصري الذي يعمل بإنجلترا، أن محمد صلاح نجم ليفربول سيحصل على الجنسية الإنجليزية بمجرد مرور 5 أعوام علي إقامته في إنجلترا.





وقال "هلهول" في تصريحاته لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم إن صلاح مصدر فخر للاعبين العرب ويحظى باهتمام كبير من الصحافة الإنجليزية التي تناولت تدريباته في صالة الجيمانزيوم بمنزله.





وأوضح هلهول أن الاتحاد الانجليزى يخصم 30% من رواتب لاعبى البريميرليج منها 125 مليون جنيه إسترلينى يذهب للتأمين الصحى وجزء آخر للاعبين بالدرجة الأقل كما أن مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تكفل بدفع أجر ألف عامل وموظف بالنادي خلال توقف النشاط.



