AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكالة الأنباء الفرنسية: 60 ألف حالة وفاة بسبب كورونا في العالم

السبت 04/أبريل/2020 - 04:10 م
60 ألف حالة وفاة
60 ألف حالة وفاة بسبب كورونا في العالم
Advertisements
تجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «COVID-19» في العالم ، اليوم السبت، مستوى 60 ألفا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم، السبت، تقارير عن حقيقة بقاء فيروس كورونا المستجد داخل جسم المصاب لسنوات، وهل يدمر أعضاء الجسم ويستمر علاجه مدى الحياة، مثل التهاب الكبد "ب".

وكشف طبيب الأمراض المعدية بمستشفى "نانفانج في قواجغتشو"، أن هذا المفهوم خاطئ، وقال إن فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، يعتبر مرضا حادا ومعديا، مشيرا إلى أنه يختلف تماما عن "التهاب الكبد ب"، الذي يعد من الأمراض المزمنة.

وأكد أنه بالنسبة إلى مرضى "التهاب الكبد الوبائي الحاد ب"، يتم إنشاء الأجسام المضادة باستمرار لتحييد الفيروسات.

وأضاف أنه إذا تعذر الكشف عن الأجسام المضادة، فذلك لأن الفيروسات تتكاثر باستمرار ويتم إنشاء الأجسام المضادة لتحييدها، وخلاف ذلك، يشير إلى أنه تم تعطيل الفيروسات.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية فإنه بالنسبة إلى معظم الناس، لا يمكن للعلاج بالأدوية أن ينجم عنه الشفاء من التهاب الكبد المزمن ب، ولكنها تعمل على كبح تضاعف الفيروس، ولذلك، يجب على معظم الأشخاص المرضى بالتهاب الكبد ب مواصلة تعاطي الأدوية مدى الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب حلوان تناقش رسالة ماجستير عن تأثير المضادات الفيروسية

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تنصح بعدم تناول هذا الدواء في ظل تفشي كورونا

صح أم خطأ.. تعرف على حقيقة شفاء مرضى كورونا بدم الناجين

8 سلالات لفيروس كورونا تنتشر حول العالم.. من الأكثر ضررا؟

د. دنيا شعير تكتب: علاج واعد لكورونا

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة: عزل الحالات المصابة بكورونا في معهد الأورام والمخالطين لها

اكرامي وعاشور وفتحي.. محمد صلاح يكشف موقفه من ضم الثلاثي للزمالك

علاج لـ كورونا.. جامعة أردنية تعلن عن اكتشاف للقضاء على الفيروس المميت

لقاح لـ كورونا.. الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل المصل المضاد للفيروس الخطير

تعرف على المسافة التي تستطيع قطعها بعد إضاءة لمبة البنزين

بعد كارثة معهد الأورام.. نقابة الأطباء تطالب بـ 4 إجراءات سريعة لمنع تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج تأخر الحمل.. عملية الحقن المجهري والتلقيح الصناعي

التزاما بالغلق الكلى.. اختفاء الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وغلق المحلات بالبحيرة.. صور

بملابس عصرية.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها