وكالة الأنباء الفرنسية: 60 ألف حالة وفاة بسبب كورونا في العالم

تجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «COVID-19» في العالم ، اليوم السبت، مستوى 60 ألفا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم، السبت، تقارير عن حقيقة بقاء فيروس كورونا المستجد داخل جسم المصاب لسنوات، وهل يدمر أعضاء الجسم ويستمر علاجه مدى الحياة، مثل التهاب الكبد "ب".





وكشف طبيب الأمراض المعدية بمستشفى "نانفانج في قواجغتشو"، أن هذا المفهوم خاطئ، وقال إن فيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، يعتبر مرضا حادا ومعديا، مشيرا إلى أنه يختلف تماما عن "التهاب الكبد ب"، الذي يعد من الأمراض المزمنة.





وأكد أنه بالنسبة إلى مرضى "التهاب الكبد الوبائي الحاد ب"، يتم إنشاء الأجسام المضادة باستمرار لتحييد الفيروسات.





وأضاف أنه إذا تعذر الكشف عن الأجسام المضادة، فذلك لأن الفيروسات تتكاثر باستمرار ويتم إنشاء الأجسام المضادة لتحييدها، وخلاف ذلك، يشير إلى أنه تم تعطيل الفيروسات.



