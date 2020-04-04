AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على الأوقات المناسبة لغسل الأيدي بالماء والصابون

السبت 04/أبريل/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يُعد الغسل المتكرر للأيدي واحدًا من أفضل الطرق لتجنب المرض ونشره والقضاء على فيروس كورونا المستجد ويجب عليك معرفة وقت غسل اليد والكيفية الصحيحة لذلك.

وكشف موقع مايو كلينك عن الوقت المناسب لغسل الأيدي

عندما تلمس الناس والأسطح والأشياء طوال اليوم، فإنك تجمع الجراثيم على يديك يمكنك إصابة نفسك بهذه الجراثيم عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك أو نقلها إلى الآخرين وعلى الرغم من أنه من المستحيل إبقاء يديك خالية من الجراثيم، فإن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.

اغسل يديك دائمًا قبل:

- تحضير الطعام أو تناوله

- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض

- ارتداء العدسات اللاصقة أو خلعها


اغسل يديك دائمًا بعد:

- تحضير الطعام

- استخدام المرحاض أو تغيير الحفاض أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض

- لمس حيوان أو لمس طعامه أو فضلاته

- تنظيف الأنف أو السعال أو العطاس

- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض

- إزالة القمامة

- التعامل مع طعام أو حلوى الحيوانات الأليفة

- اغسل يديك أيضًا عندما تكون متسخة بشكل واضح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منعا للعدوى .. محلول طبيعي لتنظيف المرحاض يوميا

د. مجدى بدران يكتب: غسل الأيدى يقى من 250 مرضا والكورونا أيضا

أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

لمدة 20 ثانية.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين للوقاية من الفيروسات

بعد إعلانه وباءً عالميا.. 9 خطوات تحمي بها نفسك ومن حولك من كورونا

بعد غلق مدرسة بسبب كورونا.. أماكن نغفل عنها ينتقل خلالها الفيروس

ترشيحاتنا

بعد إصابة 15 بـ كورونا.. نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام وموعد عودته للعمل

الصحة: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1070 حالة وتسجيل 71 وفاة

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا.. تفاصيل

بـ كلون غريب وفستان قصير.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

في ذكرى رحيله الأولى.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

هنتعشى إيه النهاردة؟.. كريب بحشوات مختلفة مع عصير البرتقال الفريش

بـ فستان شيفون.. نانسى عجرم بإطلالة مثيرة للجدل | ومتابع: منورة يا قلبي