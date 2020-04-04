للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على الأوقات المناسبة لغسل الأيدي بالماء والصابون

يُعد الغسل المتكرر للأيدي واحدًا من أفضل الطرق لتجنب المرض ونشره والقضاء على فيروس كورونا المستجد ويجب عليك معرفة وقت غسل اليد والكيفية الصحيحة لذلك.





وكشف موقع مايو كلينك عن الوقت المناسب لغسل الأيدي :



عندما تلمس الناس والأسطح والأشياء طوال اليوم، فإنك تجمع الجراثيم على يديك يمكنك إصابة نفسك بهذه الجراثيم عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك أو نقلها إلى الآخرين وعلى الرغم من أنه من المستحيل إبقاء يديك خالية من الجراثيم، فإن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.





اغسل يديك دائمًا قبل:





- تحضير الطعام أو تناوله





- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض





- ارتداء العدسات اللاصقة أو خلعها









اغسل يديك دائمًا بعد:





- تحضير الطعام





- استخدام المرحاض أو تغيير الحفاض أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض





- لمس حيوان أو لمس طعامه أو فضلاته





- تنظيف الأنف أو السعال أو العطاس





- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض





- إزالة القمامة





- التعامل مع طعام أو حلوى الحيوانات الأليفة



