حيل بسيطة لتلميع فوانيس السيارة



يهتم محبو السيارات بالحفاظ على سياراتهم و بقائها نظيفة أطول فترة ممكنة في هذا السياق نتناول طرق بسيطة لتلميع الفوانيس الخاصة بسيارتك و جعلها في أحسن حال دائما .





يمكنك استخدام بوليش تليمع السيارات لاحتوائه على مواد كيميائية تساعد الأسطح علي التخلص من الأوساخ و الاصفرار فيمكنك استخدام البوليش بواسطة قطعة قطن للتلميع و الفرك جيدا مرارا و تكرارا في شكل دائري .





و يمكنك أيضا اللجوء لبعض الأدوات الموجودة في منزلك مثل معجون الأسنان وفرشاة الأسنان فقم بوضع قليل من معجون الأسنان على الفوانيس وفركها بالفرشاة جيدا لإزالة الأوساخ العالقة علي وش الفانوس الخارجي وبعدها قم باستخدام المياه لإزالة بقايا المعجون من الفانوس .







بعد استخدام الطريقتين السابقتين ستجد أن الفانوس من الخارج يلمع بشكل كبير أو وجدت الفانوس لا يزال متسخا فاحتمال كبير أن الأوساخ من الداخل في هذه الحالة لا مفر من فك الفوانيس و غسلها جيدا من الداخل بعد إزالة لمبات الإضاءة حتى لا تتلف من المياه وتركها تجف جيدا ثم نقوم بتركيبها مرة أخرى و نشاهد النتيجة .