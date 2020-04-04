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المستشفيات الجامعية: الباب مفتوح أمام جميع المرضى.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:32 م
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
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هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف  حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستشفيات تعمل بكل طاقتها ودورها اكتشاف المرض وعلاجه وتتخذ إجراءات تقرها منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المرض وعلاجه.

وتابع حسام عبد الغفار: "لن تغلق مستشفيات مصر أمام مرضانا".

وتابع حسام عبد الغفار: "هناك 60 مريضاً داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم كلهم سلبية والطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".

وأكمل حسام عبد الغفار: "كل العاملين في المعهد يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية".

وتابع حسام عبد الغفار: "نعيد تقييم الموقف  للتعرف على سبب حدوث إصابات بين الأطقم الطبية وتم عزل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم الصحية جيدة  ولا تظهر أعراض على معظمهم.

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