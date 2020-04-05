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محافظات

خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا من الهواء
فيروس كورونا من الهواء إلى التورته
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مروة فاضل
بعد أن أصبح فيروس كورونا حديث العالم بعد أن أصاب ملايين الأشخاص، حوله المصريون إلى لغة للترفيه في أوقات الحظر. 

كورونا على التورتة هكذا استطاعت هديل سرور من كبار صانعي الحلوى بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أن تحول فيروس كورونا إلى بهجة لإسعاد شقيقتها الصيدلانية. 

عملتها مفاجأة.. هكذا قالت هديل إنها قامت بصنع تورتة لشقيقتها لإسعادها، حيث إنها تعمل في المجال الطبي، فقررت صنع تورتة لها. 

وأضافت، أن الفكرة جاءت من الأحداث الحالية وتشجيعا لشقيقتها التي تواجه الفيروس ضمن الجيش الأبيض فقامت بصنع تورتة لها عبارة عن مجسم لفيروس كورونا وكمامة وجوانتي. 

وتابعت هديل أن شقيقتها لم تصدق نفسها من المفاجأة وأعجبت كثيرا بها،  متمنية أن تعبر مصر أزمتها ضد فيروس كورونا وأن يسلم الجميع من خطر الإصابة. 
خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد
خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد
خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد
خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد
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