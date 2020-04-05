خفة دم المصريين.. فيروس كورونا من الهواء إلى التورتة.. شاهد

بعد أن أصبح فيروس كورونا حديث العالم بعد أن أصاب ملايين الأشخاص، حوله المصريون إلى لغة للترفيه في أوقات الحظر.





كورونا على التورتة هكذا استطاعت هديل سرور من كبار صانعي الحلوى بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، أن تحول فيروس كورونا إلى بهجة لإسعاد شقيقتها الصيدلانية.





عملتها مفاجأة.. هكذا قالت هديل إنها قامت بصنع تورتة لشقيقتها لإسعادها، حيث إنها تعمل في المجال الطبي، فقررت صنع تورتة لها.





وأضافت، أن الفكرة جاءت من الأحداث الحالية وتشجيعا لشقيقتها التي تواجه الفيروس ضمن الجيش الأبيض فقامت بصنع تورتة لها عبارة عن مجسم لفيروس كورونا وكمامة وجوانتي.



