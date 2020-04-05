وائل رياض: وجود محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي دفعة معنوية

أكد وائل رياض لاعب الأهلي السابق والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الجهاز الفني لم يناقش حتى الآن أسماء اللاعبين الثلاثة المقرر أن ينضموا في أولمبياد طوكيو المقبلة..





وأضاف وائل رياض خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2"، أن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لم يجتمع منذ توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا لمناقشة الأسماء المرشحة للتواجد ببطولة أولمبياد طوكيو .





وأشار إلي أهمية تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في صفوف المنتخب الأوليمبي لخوض أولمبياد طوكيو، خصوصا في ظل امتلاكه قرات فنية وبدنية على أعلي مستوي، قائلا: "سيعود بالنفع علي البطولة ".





وتابع:"مشاركة الجيل الذي صنع الإنجاز بلقب أمم أفريقيا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيجابي للغاية هم أصحاب الفرحة ولهم الحق في المشاركة .