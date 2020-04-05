أستاذ مناعة يكشف خطورة تخطي عدد الإصابات بـ كورونا 1000 حالة

كشف الدكتور اشرف عقبة أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، تفاصيل سرعة أنتشار فيروس كورونا، موضحا أن المرحلة الأولي للفيروس كانت في الحالات المصابة القادمة من الخارج ثم تلاها المخالطين، وأخيرا العائدين من الخارج".





وتابع عقبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "فيروس كورونا وصل لمرحلة التفشى المجتمعي وهى مرحلة خطيرة يصعب من خلالها تقصى مصدر الإصابة.





ونوه إلى أن الدولة وضعت كل التعليمات للتعامل مع الأزمة، وعلى المواطنين تطبيق التباعد الاجتماعي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، تصل إلى 1070 مصابا.

















وجاء البيان كالتالي:-





الحالات الجديدة: 85









الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 306









الوفيات الجديدة: 5









عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 241









إجمالي الوفيات: 71









إجمالي أعداد المصابين: 1070