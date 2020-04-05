سجل شكوتك من امتحان الصف الأول الثانوي 2020 .. عبر هذا الرابط

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أنه بعد الضغط على الرابط السابق ذكره ، سيجد الطالب نفسه على الموقع المختص بعمل حصر شامل لجميع المشكلات للاختبار الالكتروني التجريبي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، انه يمكن من خلال هذا الموقع تسجيل شكوى الطالب بعد تحديد الحافظة والمادة و كود الطالب وطريقة الاتصال بالانترنت والجهاز المستخدم في الدخول و وصف الشكوى التي يرغب الطالب في توصيلها للوزارة ، ثم الضغط على إرسال.

ويؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية في 6 المحافظات.

فوفقا لعملية تقسيم الأحمال على شبكة الإنترنت على مدار اليوم لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني التجريبي، يمتحن من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا طلاب محافظات:

القاهرة المنوفية كفر الشيخ الفيوم الأقصر البحر الأحمر

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

وقال وزير التربية والتعليم: هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.





وأضاف وزير التربية والتعليم : تعقد هذه الاختبارات اثناء وجود الطلاب في المنازل بعيدا عن الخوادم الإلكترونية المتاحة في المدارس والتي كانت تسهل الوصول لمنصة الامتحان دون عوائق ، مشيرًا إلى أن هذا سيعد اختبارا لمدى قدرة شبكة الانترنت على تحمل دخول هذا العدد من الطلاب لأداء الامتحان إلكترونيا.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها يوم غد الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.





وأوضح وزير التربية والتعليم في رسالة صوتية تم بثها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة ، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، والفيوم ، والأقصر ، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات بدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية ، فلو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي و سينتهي امتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي (أي أن الطالب ليس ملزم بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض )





وقال وزير التربية والتعليم : على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها ، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى.





وأضاف وزير التربية والتعليم : زمن الامتحان يتم حسابه من لحظة قيام الطالب بفتح الامتحان.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يجب على الطلاب ألا يقلقوا ، فهذه الامتحانات تجريبية ، لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة ، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات ابلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو.