إثيوبيا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في البلاد.









وقالت وزارة الصحة الإثيوبية إن حالة الوفاة جاءت لرجل ستيني، كان في العناية المركزة.









وأكدت الصحة الإثيوبية اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات الى 43 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد.









وفي وقت سابق، أغلقت اثيوبيا جميع حدودها البرية للبلاد كتدبير احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وفرض حجر صحي مدته 14 يوما على جميع القادمين عبر المطارات.









وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس الماضي.









وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.2 مليون حالة حول العالم.









وتشير الإحصاءات إلى وصول عدد إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى مليون و201.473 حالة حول العالم.









فيما قارب عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا من حاجز الـ65 ألفا، بواقع 64.691.









ووصل إجمالي عدد المتعافين بفيروس كورونا حول العالم إلى 246.383.