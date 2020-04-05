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تعليم

التعليم : منصة الامتحان استقبلت أكثر من نصف مليون طالب اليوم .. و11 ألفا واجهوا مشاكل تقنية بسيطة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:39 م
امتحان الصف الاول
امتحان الصف الاول الثانوي 2020
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ياســـمين بدوي
توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.


وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : إنه في اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي ، قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية عدد 578 ألف طالب/طالبة من داخل المنازل مستخدمين شرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.


وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم : تم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.


وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.


جدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
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