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مرأة

بـ ظهر مكشوف.. كاولين عزمى تتألق بفستان ساحر من الشراشيب

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:54 م
كارولين عزمى
كارولين عزمى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة كارولين عزمى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ملفتة وأنيقة.

وأطلت بها كارولين عزمى، بفستان أسود أنيق، ومكشوف من الظهر ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ومضاف إليه مجموعة من الشراشيب البيضاء التى تضيف لمسة أنيقة وجذابة .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمى فى الماكياج على الألوان الطبيعية التي تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأورنج الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

واختارت تسريحة بسيطة لإطلالتها التى تتناسب مع شعرها الأسود الطويل، ووضعت أكسسوارات مميزة لإكمال إطلالتها.
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