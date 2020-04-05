التنمية المحلية: تحرير مخالفات لـ 2000 سوق و6700 مركز تعليمي .. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل لقاء الوزير محمود شعراوي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لمتابعة تنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف متحدث التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية بفضائية «ten»، أن المباني التي تم تطهيرها على مستوى المحافظات في ازدياد، ووصلت إلى 88 ألف مبنى، لافتا إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات على مستوى المحافظات كافة شملت 416 حضانة، و239 أرض ملعب تم غلقها، وأكثر من 2000 سوق تم غلقه، بالإضافة إلى أكثر من 6700 مركز تعليمي تم غلقها.









وأشار قاسم إلى أن الوزارة تقوم بحملات دورية لتشديد الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية الرئيسية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 589 مدرسة على مستوى الجمهورية، بجوار وحدات البريد وفروع البنوك المصرية المختلفة، لتسهيل صرف المعاشات لكبار السن.