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فن

ميرهان حسين تنشر فيديو جديد عبر تيك توك.. شاهد

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:48 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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محمد بدران
شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها مقطع فيديو جديد على التيك توك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ميرهان حسين داخل منزلها وهى تقوم بتقليد بعض الاصوات، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر ان اخر اعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

تدور أحداث مسلسل "ختم النمر"، فى إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبه لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.

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