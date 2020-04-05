كارمن سليمان تشعل إنستجرام بأحدث فيديو "تيك توك" مع زوجها





نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو تيك توك جديد لها وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"





وكتبت معلقة عليه :" والله احلى من الرياضة 😂مسلية اكتر وفيها جنان كتير مستخبي ...خليك فالبيت "





وتلقت الكثير من التعليقات من متابعيها وجاءت أبرزها كالاتي :





تجننوووو ربنا يحميكم يا حبيبتي





ربنا يخليكم لبعض حلوين اوووى 😍





شجعتونى اعمل انا وجوزى ماشاء الله جمال





وقد شارك بالكثير من الفنانين الفيديوهات الفكاهية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" وذلك تحت شعار (خليك في البيت ) مشجعين بذلك جماهيرهم بالاستمتاع اثناء الحظر المنزلي .