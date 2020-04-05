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فن

كارمن سليمان تشعل إنستجرام بأحدث فيديو "تيك توك" مع زوجها

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:57 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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اسماء الحسينى

نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو تيك توك جديد لها وذلك على حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" 

وكتبت معلقة عليه :" والله احلى من الرياضة 😂مسلية اكتر وفيها جنان كتير مستخبي ...خليك فالبيت "

وتلقت الكثير من التعليقات من متابعيها وجاءت أبرزها كالاتي :

تجننوووو ربنا يحميكم يا حبيبتي 

ربنا يخليكم لبعض حلوين اوووى 😍

شجعتونى اعمل انا وجوزى ماشاء الله جمال 

وقد شارك بالكثير من الفنانين الفيديوهات الفكاهية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" وذلك تحت شعار (خليك في البيت ) مشجعين بذلك جماهيرهم بالاستمتاع اثناء الحظر المنزلي .
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