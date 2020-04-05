AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى حجاج يشوق متابعيه لحفلة لايف

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدي
نشر الفنان مصطفي حجاج صورة جديدة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مروجا لحفلته الجديدة عبر الانترنت "لايف".

وتوضح الصورة كلمة الحفلة موضحه قيام مصطفي حجاج بالقيام بحفلة "لايف" قريبا ويطالب جماهيرة باقتراح ما يريدون ان يسمعوه

وقد علق مصطفي قائلا: يلا بقي مستنيكوا ☺️ اطلبو هتسمعوا ايه
قربت خلاص 🙏

وقد نالت الصورة اعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى : 


مبحنلهاش 💔💔💔

انا موجود❤️❤️❤️

بناقصه

ده انهارده ؟

اغنيه الوجع ، بناقصه، خطوه ، اعلان فودافون 🥰🥰


وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى،
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

مصطفى حجاج يطرح نصيبي وقسمتي من ألبوم هتزهزه.. فيديو

مصطفى حجاج يطرح أغنية نصيبي وقسمتي.. شاهد

نصيبي وقسمتي لـ مصطفى حجاج تحقق 311 ألف مشاهدة ..فيديو

نصيبي وقسمتي لـ مصطفى حجاج تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

مصطفى حجاج يدعو للعزل المنزلي بـ أغنية شد اللحاف.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. إبراهيم فايق يخرج عن إسكريبت الحلقة.. شاهد ماذا قال

شاهد.. رجل أمن كويتي يعرض المساعدة على جميع سكان العمارة من المصريين

وفقا لقانون الطوارئ .. رئيس الوزراء : تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية

إعلامي: كورونا الاختبار الأصعب أمام الحكومات.. والأزمة لن تنتهي في أسبوعين ..فيديو

بعد انتشاره في البيوت.. هل ينقل الذباب والصراصير فيروس كورونا ؟

على البحر.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة رياضية أنيقة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ

جيب فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة