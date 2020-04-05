مصطفى حجاج يشوق متابعيه لحفلة لايف

نشر الفنان مصطفي حجاج صورة جديدة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مروجا لحفلته الجديدة عبر الانترنت "لايف".





وتوضح الصورة كلمة الحفلة موضحه قيام مصطفي حجاج بالقيام بحفلة "لايف" قريبا ويطالب جماهيرة باقتراح ما يريدون ان يسمعوه





وقد علق مصطفي قائلا: يلا بقي مستنيكوا ☺️ اطلبو هتسمعوا ايه

قربت خلاص 🙏





وقد نالت الصورة اعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى :









مبحنلهاش 💔💔💔





انا موجود❤️❤️❤️





بناقصه





ده انهارده ؟





اغنيه الوجع ، بناقصه، خطوه ، اعلان فودافون 🥰🥰









وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى،