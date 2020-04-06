ترامب يعلق على نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى بسبب كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تفائله بتعافي رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من فيروس كورونا المستجد، عقب نقله إلى المستشفى.





وقال ترامب: "متفائل وعلى ثقة أن رئيس الوزراء البريطاني سيتعافى من كورونا".





وقالت الحكومة البريطانية إنه تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام ودخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى لإجراء فحوصات طبية .





وكانت نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا: "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".





وكشفت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحامل، كاري سيموندز، أنها أمضت أسبوعا في السريرتعاني من أعراض فيروس كورونا التاجي، وفقا لما نشرته صحيفة "مترو".



