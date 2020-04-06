كوب مغلي من ورق اللورا.. له ٩ فوائد صحية

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، بعض فوائد تناول كوب مغلى من ورق لللورا.





١. يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويساهم في التخلص من الانتفاخات، حرقة المعدة، الحموضة والامساك،





٢. ينظم حركة الامعاء، وذلك بشرب شاي الغار الساخن.





٣.يخفض مستوى سكر الدم.





٤. يعد مضاد للاكسدة، فيمكّن الجسم من انتاج الانسولين، عن طريق تناوله في الطعام أو شرب شاي الغار لمدة شهر.





٥. يخلص الجسم من الدهون الثلاثية.





٦. مفيد جدًا في علاج البرد، الانفلونزا والسعال الشديد لأنه مصدر غني لفيتامين "c"، فيمكنك غلي الاوراق واستنشاق البخار، للتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال.





٧.يحمي ورق الغار القلب من التعرض للنوبات، وكذلك يحمي من السكتات الدماغية، لاحتوائه على مركبات خاصة بحماية القلب والاوعية الدموية.





٨.غني بالأحماض مثل حامض الكافيك وكيرسيتين ومادة بارثينوليدى، وهي مواد تمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.



