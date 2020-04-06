AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوب مغلي من ورق اللورا.. له ٩ فوائد صحية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، بعض فوائد تناول كوب مغلى من ورق لللورا.

١. يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويساهم في التخلص من الانتفاخات، حرقة المعدة، الحموضة والامساك،

٢. ينظم حركة الامعاء، وذلك بشرب شاي الغار الساخن.

٣.يخفض مستوى سكر الدم.

٤. يعد مضاد للاكسدة، فيمكّن الجسم من انتاج الانسولين، عن طريق تناوله في الطعام أو شرب شاي الغار لمدة شهر.

٥. يخلص الجسم من الدهون الثلاثية.

٦. مفيد جدًا في علاج البرد، الانفلونزا والسعال الشديد لأنه مصدر غني لفيتامين "c"، فيمكنك غلي الاوراق واستنشاق البخار، للتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال.

٧.يحمي ورق الغار القلب من التعرض للنوبات، وكذلك يحمي من السكتات الدماغية، لاحتوائه على مركبات خاصة بحماية القلب والاوعية الدموية.

٨.غني بالأحماض مثل حامض الكافيك وكيرسيتين ومادة بارثينوليدى، وهي مواد تمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.

٩. يقضي على الارق والقلق، اذا تم تناوله قبل النوم فيساهم على الاسترخاء والنوم الهادىء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد ورق التوت لمرضى السكر

ينقي المعدة من السموم.. مشروب طبيعي يذيب البلغم ومهدئ للسعال

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

علاج البلغم.. وصفات طبيعية للتخلص من الكحة الشديدة

كوب قبل النوم.. 6 فوائد صحية من مغلي البقدونس

الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

ترشيحاتنا

عمرو دياب يتصدر بوستر مسلسل علي ربيع ومصطفى خاطر .. اعرف الحكاية

عادة تعجل بإصابتك بفيروس كورونا.. احذر منها

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

حقيقة وفاة رئيس جامعة المنصورة

وزير التعليم: الدراسة مش هاترجع .. السنة خلصت خلاص

تعرف على الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة