منى زكي تكشف عن سر نقل ابنتها من المدرسة وخلافهما لمدة عامين

نشرت الفنانة منى زكى عبر حسابها الرسمى على تطبيق "تيك توك" فيديو من خلال لحدى لقائتها تتحدث عن ابنتها وعن مشكلتها التعليمية و سر نقلها من مدرستها.
قالت فى الفيديو ان ابنتها اهم ما يهمها و تبرع فيه هو فن الرسم و ان المدرسة القديمة التى كانت فيها كان كل ما يهمها هو الدرجات المرتفعه فقط فطلبت ابنتها الانتقال الى مدرسة اخرى لتنمية موهبة الرسم و هذا الامر ادى الى خلاف بينهم استمر لعامين و لكن بعد النظر قررت منى ان نقلها الى المدرسة التى تريدها وهذا ادى الى تغيير كبير فى شخصيتها.
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اول فيديو ليا علي Tik tok يارب يعجبكوا♬ original sound - monazakiofficiial