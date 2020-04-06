منى زكي تكشف عن سر نقل ابنتها من المدرسة وخلافهما لمدة عامين





قالت فى الفيديو ان ابنتها اهم ما يهمها و تبرع فيه هو فن الرسم و ان المدرسة القديمة التى كانت فيها كان كل ما يهمها هو الدرجات المرتفعه فقط فطلبت ابنتها الانتقال الى مدرسة اخرى لتنمية موهبة الرسم و هذا الامر ادى الى خلاف بينهم استمر لعامين و لكن بعد النظر قررت منى ان نقلها الى المدرسة التى تريدها وهذا ادى الى تغيير كبير فى شخصيتها.





الجدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة وأن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل



@monazakiofficiial اول فيديو ليا علي Tik tok يارب يعجبكوا ♬ original sound - monazakiofficiial

نشرت الفنانة منى زكى عبر حسابها الرسمى على تطبيق "تيك توك" فيديو من خلال لحدى لقائتها تتحدث عن ابنتها وعن مشكلتها التعليمية و سر نقلها من مدرستها.