حققت 48 مليون مشاهدة.. وزير التعليم: المكتبة الرقمية ستكون سر نجاح الطلاب في المشروعات البحثية بهذه الطريقة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، أن المكتبة الرقمية " ذاكر" التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم لمساعدة طلاب المدارس وتعويضهم عن تعليق الدراسة، حققت من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020 اليوم 48 مليون مشاهدة .





وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه المكتبة الرقمية يمكن الوصول إلى محتواها من خلال الضغط على

https://study.ekb.eg





وقال وزير التربية والتعليم : تعد المكتبة الرقمية من أهم مصادر المعلومات التي أتاحتها الوزارة أمام الطلاب للاعتماد عليها عند اعداد المشروعات البحثية التي سيتم تقييم طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي على أساسها هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية





وقدم وزير التربية والتعليم المثال التالي لشرح كيفية إعداد البحث بالاستعانة بالمكتبة الرقمية "ذاكر ":





لو انت طالب في أولى إعدادي و مشروعك البحثي عنوانه المناخ ، ستجد اسئلة او عناصر مختلفة منها أن تكتب أثر التطور العلمي والتكنولوجي على المناخ ، وهنا سيكون مطلوب من الطالب البحث عن الموضوعات المتعلقة بالمناخ، وهنا يمكن الدخول على المكتبة الرقمية ذاكر ثم كتابة كلمة المناخ في مكان البحث ، ويمكن للطالب تصفية النتائج التي ظهرت وفقا للسنة الدراسية عن طريق الكلمات الدالة التي ستظهر على يمين الشاشة بجوار المحتوى للوصول (ستجد دروسا تفاعلية و مصادر مختلفة تساعدك على فهم الموضوع أكثر).





وكانت قد أنشأت وزارة التربية والتعليم المكتبة الرقمية "ذاكر" بعد أيام قليلة من تعليق الدراسة في المدارس .





وتهدف هذه المكتبة الرقمية إلى مساعدة جميع طلاب المدارس على عملية التعلم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ذاكر، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.





وبمجرد دخول الطالب على الرابط https://study.ekb.eg ، سيكون عليه أن يختار المادة المراد مذاكرتها ، فلو اختار الطالب مثلا مادة اللغة العربية سيجد على يمين الصفحة اختيارات تمكن الطالب من اختيار الصف الدراسي الذي يدرس به.









وتضم المكتبة الرقمية " ذاكر " مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، ومتاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg





وقال وزير التربية والتعليم: تضم هذه المكتبة الرقمية، محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق" وبدون الحاجة لإدخال كلمة سر او عمل حساب على المكتبة الرقمية.