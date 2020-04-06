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فن

لا يشرب الخمر ولا يحب الدخان.. فنانة شهيرة تكشف علاقتها بـ معمر القذافى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:17 ص
معمر القذافى
معمر القذافى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة التونسية نجلاء عن علاقتها بالرئيس الراحل الليبي معمر القذافى، وذلك خلال استضافتها فى برنامج عبر قناة "الحوار التونسية". 

وقالت نجلاء : علاقتي بالرئيس الراحل معمر القذافى كانت جيدة ولا اخجل من هذه العلاقة.

واضافت نجلاء قائلة : لن أتحدث في السياسة والقذافي فخر لي ولليبيين وللعرب فهو اول من دعانى للظهور فى ليبيا وذلك بعدما شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني.

وأشارت نجلاء قائلة : استقبلنى برحابة صدر وأعرب لى عن استعداده لمساعدتى في أزمتى التى منعت بسببها من دخول مصر وعاملنى بكل احترام واستمرت هذه العلاقة قرابة عام.

واستطردت نجلاء قائلة : معمر القذافى رجل محترم يصوم كل إثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وعندما مات بهذه الطريقة بكيت عليه، وقد دعمنى بالفعل على الصعيد الفنى، ومول إنتاج مجموعة من الأغنيات.

وقالت نجلاء زرت القذافى عدة مرات فى ليبيا، ولم تكن علاقتى به غير مشروعة وكانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافى.

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