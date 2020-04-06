AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لتعمدها فصل موظفيها.. طلب إحاطة عن استغلال منشآت قطاع خاص لأزمة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:14 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، حول استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة الظروف القاهرة، بالرغم من أنه أمر لا يجوز قانونًا ويتم استخدام مواد القانون في غير محلها، وهو ما يشكل إضرارا بمصلحة الموظفين، وليًا لعنق المواد لخدمة أغراض شخصية ضد مصلحة عامة.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن بالتأكيد هناك خاسرون من حزمة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمنع انتشار العدوى التي تكون التجمعات والتكدسات فيها السبب الأول، كان من بينها تقليل عمال القطاع العام (مدفوع الأجر)، وفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، واضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابه، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرون فيها.

وأشار إلى أنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا، وبالرغم من توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، إلا أن هناك مخالفات واضحة ومتعددة، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار غدًا الخميس إجازة

هيئة قناة السويس: اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لانتظام حركة الملاحة

كورونا وتسريح العمالة.. النواب يتدخل لإنقاذ العمال من الفصل بعد أزمة «كوفيد 19».. ونائب يؤكد: يجب على رجال الأعمال تحمل المسئولية

سعفان يتابع لحظيًا الإجراءات الاحترازية بالمنشآت حفاظًا على سلامة العمال خلال 3 أيام.. التفتيش على 638 مصنعا.. 14 شركة منحت العاملين إجازة مدفوعة الأجر 15 يوما.. و18 منشأة تعمل بنظام التناوب

بسبب كورونا.. السعودية تعلن تحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص

برلماني يدعو أصحاب الأعمال لتخفيف ساعات العمل وصرف حوافز إضافية للعاملين

ترشيحاتنا

سيارة فيات 128 للبيع او للبدل ب آيفون i phone 11 pro max.. تفاصيل

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان الطوارئ 6 أشهر

الصحة العالمية توضح نتائج تقييمها للوضع الصحي في مصر

تقرير صادم يكشف حجم الخسائر التي يكبدها فيروس كورونا لـ بريطانيا

البصل بـ 10 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 6 -4-2020

من حزام النار.. زلزال قوي يضرب أندونيسيا بدرجة 6.1 ريختر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاء مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد