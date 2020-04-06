برلماني يحذر من تفشي الوباء: الزحام أمام الـATM ينذر بكارثة

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزحام الذي تشهده ماكينات الصرف الآلى خلال الأيام الحالية لصرف المعاشات، يشكل خطورة بالغة في زيادة انتشار الإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى بين المواطنين، خاصة وأن المواطنين يصطفون وراء بعض دون ترك أي مسافات، او استعمال المطهرات او الكمامات، مما ينذر بكارثة حقيقية في تفشي وباء كورونا.





وطالب عامر، في بيان له، الجهات المعنية بوضع آليات أخرى لاستلام المعاشات غير تلك الطريقة التي ستؤدي لنتائج وخيمة، في ظل حرص الدولة على اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لمواجهة الفيروس، وزيادة ماكينات الصرف للمواطنين، ووضع أشخاص او موظفين لتنظيم اصطفاف المواطنين مع الحفاظ على التعقيم المستمر بين كل مواطن والآخر، وتطهير الماكينة باستمرار حتى لا تنقل عدوى للمواطنين.





ولفت أن حالة الازدحام تشكل خطورة تستلزم تدخل سريع لمنع تلك التجمعات التي أصبحت بؤرا لانتقال المرض.