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محافظات

على أراضي زراعية.. إزالة 4 حالات تعد في بني سويف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن" اليوم" ،تحت إشراف أحمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية،بإزالة عدد 4 حالات تعد"في المهد"على مساحة 3.5 قراريط أرض زراعية بقرية صفط العرفا التابعة لمجلس قروي أبسوج ،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
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وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة،وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
على أراضي زراعية.. إزالة 4 حالات تعد في بني سويف
على أراضي زراعية.. إزالة 4 حالات تعد في بني سويف
على أراضي زراعية.. إزالة 4 حالات تعد في بني سويف
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