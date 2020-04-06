برلماني: طب حلوان نجح في علاج الفشل الكلوي لمريض مصاب بكورونا

وجه النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية لأبطال الفريق الطبي بكلية طب جامعة حلوان من جيش مصر الأبيض بعد نجاحه برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب من أقسام الباطنة و الكلى بالتعاون مع أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ١٥ مايو في تركيب قسطرة غسيل كلوي و إجراء جلستي غسيل كلوي طارئ لمريض مصاب بالكورونا من مرضى العزل في مستشفى ١٥ مايو.
وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الطبيب المصرى بخير والجامعات المصرية بخير و أساتذتها وعلمائها وباحثيها لديهم القدرة والكفاءة على مواجهة جميع المشكلات والأزمات الصحية التى تواجهه مصر بما فيها فيروس كورونا مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك هو هذا النجاح الكبير الذي سجله علماء وأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بإنقاذ حياة هذا المريض.
وكانت عملية تركيب القسطرة وجلسات الغسيل الكلوي قد أجراها د أحمد حسين المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلى ود السيد إبراهيم المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلي و د أبو سيف عبد الحميد مدرس مساعد بقسم الرعاية المركزة ، و د نورهان نائب رئيس قسم الكلى وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعى رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة حلوان وذلك عقب ظهور أعراض اضطراب في درجة الوعي و صدمة تسممية لدى المريض استدعت وضعه على الأدوية المحفزة للقلب والضغط وتم التعامل مع الحالة وإجراء الجلسات اللازمة التي أثرت بدورها يجابيا تحسين درجة الوعي خاصة بعد إتمام جلستي الغسيل.