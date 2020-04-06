AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: طب حلوان نجح في علاج الفشل الكلوي لمريض مصاب بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
وجه النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية لأبطال الفريق الطبي بكلية طب جامعة حلوان من جيش مصر الأبيض بعد نجاحه برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب من أقسام الباطنة و الكلى بالتعاون مع أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ١٥ مايو في تركيب قسطرة غسيل كلوي و إجراء جلستي غسيل كلوي طارئ لمريض مصاب بالكورونا من مرضى العزل في مستشفى ١٥ مايو.

وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الطبيب المصرى بخير والجامعات المصرية بخير و أساتذتها وعلمائها وباحثيها لديهم القدرة والكفاءة على مواجهة جميع المشكلات والأزمات الصحية التى تواجهه مصر بما فيها فيروس كورونا مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك هو هذا النجاح الكبير الذي سجله علماء وأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بإنقاذ حياة هذا المريض.

وكانت عملية تركيب القسطرة وجلسات الغسيل الكلوي قد أجراها د أحمد حسين المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلى ود السيد إبراهيم المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلي و د أبو سيف عبد الحميد مدرس مساعد بقسم الرعاية المركزة ، و د نورهان نائب رئيس قسم الكلى وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعى رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة حلوان وذلك عقب ظهور أعراض اضطراب في درجة الوعي و صدمة تسممية لدى المريض استدعت وضعه على الأدوية المحفزة للقلب والضغط وتم التعامل مع الحالة وإجراء الجلسات اللازمة التي أثرت بدورها يجابيا  تحسين درجة الوعي خاصة بعد إتمام جلستي الغسيل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمستشفيات الصعيد.. إدخال وحدتي غسيل كلوي للعناية المركزة في قنا.. صور

إحلال وتجديد 86 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات العامة والمركزية بأسيوط

صحة أسوان تضع خطة لتوزيع ماكينات الغسيل الكلوى على المستشفيات

خلال أسبوعين.. صحة بني سويف تكشف عن مجهودات القطاع في تحسين الخدمة والرقابة الميدانية ..غلق 31 منشأة طبية وسحب 1276 عينة من محطات مياه الشرب الأبرز

نجاح جديد لأبطال طب حلوان في تركيب قسطرة وإجراء غسيل كلوي لمريض مصاب بـ كورونا

جامعة حلوان فى أسبوع.. خليك بـ بيتك والمحاضرات أون لاين.. فنون تطبيقية تطلق مبادرة أزمة وهتعدي أكيد.. وأبطال كلية الطب ينجحون فى تركيب قسطرة لمريض كورونا

ترشيحاتنا

"كلنا واحد" تنتشر بالمحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة.. صور

لصرف منحة الـ 500 جنيه ... القوى العاملة تكشف حقيقة إصدار كروت ائتمانية للعمالة غير المنتظمة

وفاة أول حالة بـ كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

تطبيق حزمة إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا .. خبر غير صحيح

أشعل السوشيال ميديا.. كيف رسخ محمود طاهر مبدأ الأهلي فوق الجميع بالقول والفعل؟

الزمالك يقترب من جوكر بيراميدز برعاية شيكابالا .. وعودة أبو الفتوح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كلنا واحد" تنتشر بالمحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة.. صور

يجب استشارة الطبيب أولا.. كيف يساعد عقار كلوروكين في العلاج من فيروس كورونا؟

من بينهم 11 طفلا.. فيروس كورونا يصيب عائلة إسبانية بالكامل