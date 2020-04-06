بسبب الوافدين.. فنان مصرى شهير يفتح النار على حياة الفهد .. وكويتى يرد بقوة

وأوضح التاجي في الفيديو الجديد أنه لم يقصد الإساءه للشعب الكويتي ولكن الحماسة أخذته.

وأوضح التاجي في الفيديو الجديد أنه لم يقصد الإساءه للشعب الكويتي ولكن الحماسة أخذته.

وقام محمد التاجى بتصوير فيديو جديد يشمل إعتذارا للشعب الكويتي وذلك بناءً على طلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى والذى طلب فى مكالمة هاتفية معه حذف الفيديو الأول ونشر الإعتذار.

وقام محمد التاجى بتصوير فيديو جديد يشمل إعتذارا للشعب الكويتي وذلك بناءً على طلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى والذى طلب فى مكالمة هاتفية معه حذف الفيديو الأول ونشر الإعتذار.

انتهت الازمة بين الفنان المصرى المعتزل محمد التاجى والفنانة الكويتية حياة الفهد عقب مهاجمته لها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت والتى أحدثت جدلا فى المجتمع المصرى.

انتهت الازمة بين الفنان المصرى المعتزل محمد التاجى والفنانة الكويتية حياة الفهد عقب مهاجمته لها بسبب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت والتى أحدثت جدلا فى المجتمع المصرى.

بألفاظ قاسية، قائلًا لها:"إن المصريين خيرهم على الكويت كنا نرسل لكم مدرسين والمهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم".





المثير فى الامر أن الممثل الكويتى ​عبدالله بهمن​ لم يقبل إعتذار التاجى وشن هجوما عنيفا عليه.







ونشر بهمن مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام قال فيه :"حياة الفهد رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين".



