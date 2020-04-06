بـ الصور .. طرق لتزيين المنزل بالأضواء والورود في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يجب عليك تزيين المنزل حتى يشعر أطفالك بروح وبهجة رمضان بطرق مختلفة وغير مكلفة لك وسنعرض لكي في هذا التقرير أفكار لتزيين الطرقات.
وتعتبر الورود من الاشياء التي تضيف البهجة للمكان ولا تقتصر على مكان محدد بل تعطي روح للصيف كما أن انتشار الزهور فى المنزل يساعد على وجود روح من البهجة والانتعاش فى أرجاء البيت.
والاضواء الخافتة تستطيع إضافة روح وبهجة لشهر رمضان عن خاصة تعليقها بطريقة سليمة ومبهجة في طرقات المنزل وتزيين الابواب بها مما يضيف السعادة والانتعاش لمنزلك.
اليكم مجموعة من الصور لتزيين المنزل ....