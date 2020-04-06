مصير حديثي الولادة من أمهات مصابات بفيروس كورونا.. دراسة صينية تكشف

توصلت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل باحثين صينيين في مستشفى ووهان الصينية، إلى أن نصف النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا التاجي يلدن أطفالهن في وقت مبكر، وقد ينقلن المرض إلى أطفالهن حديثي الولادة.





وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، بفحص 33 طفلا حديثي الولادة الذين أصيبت أمهاتهم بـفيروس كورونا التاجي COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس ، أثناء الحمل، حيث تم العثور على ما يقرب من 10 في المئة من الأطفال اي ما يعادل ثلاثة منهم لديهم الفيروس، بما في ذلك واحد يحتاج إلى وضعه على التهوية الميكانيكية.





اقرأ ايضا :

هل ينتشر فيروس كورونا عبر الكلام؟.. الإجابة صادمة

تعرضك لفيروس كورونا.. علامات تؤكد ضعف مناعتك





إلا ان الباحثين وجدوا، أن 47 في المائة من الأطفال الذين ولدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا التاجي يتم ولادتهم قبل الأوان في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكشفت نتائج الدراسة، ان أغلب الأطفال الذين ولدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي، وهو أحد المضاعفات الرئيسية لـ COVID-19. و كان منهم مصابون بالحمى ، وآخرون يعانون من ضيق في التنفس ومتلازمة الضائقة التنفسية، إلا أنهم سرعان ما اختفت لديهم الأعراض في اليوم الثالث من ولادتهم.







فيما أفادت نتائج الدراسة، إلى ان هناك مولودين تمت ولادتهم قبل أوان الولادة بحوالي 31 أسبوعًا من الحمل، وكانوا يعانون من مشاكل صحية أكثر من حديثي الولادة الآخرين، حيث أكد الباحثون، أنه من المهم فحص النساء الحوامل وتنفيذ تدابير صارمة لمكافحة العدوى والحجر الصحي للأمهات المصابات والمراقبة الدقيقة لأطفالهن.